Hendek’te Erdoğan’a olay tepki! ”Bizim devletimiz yok.. Tayyip de duysun! Allah onları çürütsün”





Sakarya Hendek'te Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası'nda 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamada yakınlarını kaybedenlerin gözyaşı ve feryadı dinmedi. Sadece iki tutuklunun kaldığı davaya tepki gösteren aileler ANKA'ya konuştu. Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar'ın gözü yaşlı annesi Fatma Tepeçınar, "Bir senedir benim cenazem bugün gibi. Yanıyor ciğerim. Bizim devletimiz yok. Zenginleri ayağa kaldırıyor, fakirleri yere yatırıyor devletimiz. Zenginlerin her gün yanında. Bir kere gelmedi bizim yanımıza. Allah'a bıraktım. Allah kanını yerde bırakmasın. Allah onları orada çürütsün. Tayyip de duysun. Allah onları çürütsün" sözleri dikkat çekti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sakaryahendek #receptayyiperdoğan #büyükcoşkunlarhavaifişekfabrikası #sebahattintepeçınar #akp #gündem #haber #siyaset #politika