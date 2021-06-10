Heniyye liderliğindeki Hamas heyeti Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı ile görüştü

GAZZE (AA) – Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye liderliğindeki heyetin, Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'le görüştüğü bildirildi.

Hamas'ın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahire'deki görüşmede tarafların İsrail'in düzenlediği son saldırılar karışışında Filistin direnişinin gösterdiği mücadele ve elde ettiği başarının yanı sıra bölgesel meseleleri ele aldığı ifade edildi.

Filistin meselesinin tüm yönleriyle ele alındığı görüşmede, Gazze Şeridi'nin yeniden imarının da gündeme geldiği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Mısır'la ilişkiler ve bu ilişkileri geliştirmenin yollarının da değerlendirildiği aktarıldı.

Mısır İstihbarat Başkanı Kamil, 30-31 Mayıs'ta Tel Aviv, Ramallah ve Gazze'ye düzenlediği ziyaretlerde İsrailli ve Filistinli yetkililerle görüşmüştü.

Hamas, Mısır yönetiminin çeşitli siyasi gelişmeler üzerine diyalog başlatılması davetine cevaben, Heniyye liderliğindeki bir heyetin dün Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.