Henri Barkey’i bir de Arınç’tan dinleyin

Osman Kavala’nın (62) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Bülent Arınç’ın başbakan yardımcılığı görevinde bulunduğu 2013’te Henri Barkey ile görüştüğünü yansıtan haberler medyada yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç dün gece katıldığı bir televizyon programında Henri Barkey ile kritik açıklamalarda bulundu.

21 Kasım 2013’te AKP’ye yakın SETA Vakfı’nın düzenlediği Türk-Amerikan toplantısında dönemin Washington Büyükelçisi Namık Tan ve SETA’nın Washington Koordinatörü Kadir Üstün gibi isimlerin bulunduğu toplantıya ilişkin fotoğrafa yanıt veren Bülent Arınç, Henri Barkey hakkında çok çarpıcı bilgilere de yer verdi.

‘BİZİM İÇİN MUTEBER BİR ADAMDI’

Bülent Arınç, Refah Partisi döneminden bu yana tanıdığını ifade ettiği Henri Barkey için “Bizim için çok muteber bir adamdı” ifadesini kullandı.

Arınç, Barkey’nin o dönemde Refah Partisi’nin kapatılacağına dair istihbarat aldığını ve bunun için tedbir almaları gerektiğini konusunda kendilerini uyardığını da anlattı.

Bülent Arınç, AKP’nin kuruluş döneminde de Henri Barkey ile yakın ilişki içinde olduklarını ifade ederek, “Ak Parti kuruluşunda da geldi. O zaman da muteberdi. Bizim toplantımıza gelmesi nasıl suç değilse, Osman Kavala ile görüşmesi de suç olarak gösterilmemesi lazım” şeklinde konuştu.

YENİDEN TUTUKLANDI

İş insanı Osman Kavala, 28 ay tutuklu kaldığı Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davadan beraat ettikten saatler sonra 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen bir başka soruşturmadan tutuklanmıştı.

Kavala’nın yeniden tutuklanmasına yol açan soruşturmadan daha önce tahliye edilmiş olması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Savcılar, Henri Barkey’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsüyle ilişkili olduğunu savunuyor.

İŞTE ARINÇ’IN HENRİ BARKEY HAKINDAKİ O SÖZLERİ:

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