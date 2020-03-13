Hentbol: Erkekler Süper Lig

İSTANBUL (AA) – Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Güneysu-Nilüfer Belediyespor (Güneysu)
13.00 CIP Travel Antalyaspor-Spor Toto (Süleyman Evcilmen)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
15 Mart Pazar:
18.00 Göztepe-MYK Hentbol (Celal Atik)
Öte yandan Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 17. hafta erteleme maçı yarın 15.00'te Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak.