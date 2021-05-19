Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Hentbol Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto: 27-28

Göztepe-Beşiktaş Aygaz: 25-41

– Rövanş karşılaşmalarının programı

Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakaları 23 ve 24 Mayıs'ta oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.

Rövanş mücadelelerinin programı şöyle:

23 Mayıs Pazar:

17.00 Beşiktaş Aygaz-Göztepe (Süleyman Seba)

24 Mayıs Pazartesi:

15.00 Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

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