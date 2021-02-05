Hentbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) – Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
– Kadınlar Süper Lig
Bugün:
20.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)
Yarın:
12.30 Sivas Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Taha Akgül)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)
Öte yandan, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.
– Erkekler Süper Lig
Yarın:
12.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdar Yereli)
17.00 Beşiktaş Aygaz-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Süleyman Seba)
7 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Köyceğiz)
15.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)
17.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)