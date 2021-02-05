Hentbol: Haftanın programı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları yapılacak. Erkekler Süper Lig'de 12. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

– Kadınlar Süper Lig

Bugün:

20.00 Yenimahalle Belediyespor-Yalıkavakspor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

12.30 Sivas Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma (Taha Akgül)

15.00 Anadolu Üniversitesi-Muratpaşa Belediyespor (Porsuk)

Öte yandan, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor ve Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları ertelendi.

– Erkekler Süper Lig

Yarın:

12.00 Göztepe-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Serdar Yereli)

17.00 Beşiktaş Aygaz-Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi (Süleyman Seba)

7 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Köyceğiz)

15.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

15.00 Spor Toto-MYK Hentbol (THF)

17.00 Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

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