Hentbol: Haftanın programı

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Kadınlar Süper Lig'e milli maçlar sebebiyle ara verildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Spor Toto-Beşiktaş Aygaz (THF)

18 Nisan Pazar:

13.00 Antalyaspor-İstanbul Üniversitesi Spor Birliği (Süleyman Evcilmen)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Göztepe (Üçevler Spor Tesisleri)

15.00 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Başkent Akademi-Güneysuspor (THF)

15.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

Öte yandan MYK Hentbol-Köyceğiz Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.

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