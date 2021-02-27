Hentbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) – Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi 4 maçla başlarken, Erkekler Süper Lig'de 15. haftaya tek maçla devam edildi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
– Kadınlar Süper Lig
Elazığ Sosyal Yardımlaşma-Yenimahalle Belediyespor: 19-32
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor: 27-31
Kastamonu Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 41-26
Yalıkavakspor-Aksaray Belediyespor: 44-26
Görele Belediyespor-Sivas Belediyespor maçı ise ertelendi.
– Erkekler Süper Lig
Beykoz Belediyespor-Beşiktaş Aygaz: 26-28