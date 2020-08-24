Hentbolda 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu

ANKARA (AA) – Hentbolda liglerde 2020-2021 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun ofisinde on-line gerçekleşen fikstür çekiminde kadınlar ve erkeklerde Süper Lig ile 1. Lig'de maç programı belli oldu. Süper Lig'de ilk hafta maçları 26-27 Eylül'de oynanacak.
Öte yandan Türkiye Kupası'nda da grup kuraları çekildi.
– Kadınlar Süper Lig
Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
Üsküdar Belediyespor-Yalıkavakspor
Görele Belediyespor-Kastamonu Belediyesi Gençlik ve Spor
Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma
Sivas Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor
Konyaaltı Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor-Yenimahalle Belediyespor
– Erkekler Süper Lig
Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:
Nilüfer Belediyespor-CIP Travel Antalyaspor
MYK Hentbol-Spor Toto
Ümitköy Anadolu İHL Başkent Akademi-Beşiktaş Aygaz
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor-Göztepe
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği-Köyceğiz Belediyespor
Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor-Güneysuspor