Hepsiburada 3. çeyrek verilerini açıkladı

Global teknoloji borsası Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada 2021’in Temmuz-Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Hepsiburada’nın yılın 3. çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 49,8 artışla 6,5 milyar TL’ye yükseldi.

Yılın ilk 9 aylık dönemindeki toplam satış hacmi ise yine bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 54,9 artarak 16,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hepsiburada üzerinden verilen sipariş adedi 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71,5 artarak 13,8 milyona ulaştı. Bu rakam Hepsiburada’nın bir çeyrekte gerçekleştirdiği en yüksek sipariş adedi oldu.

Bu dönemde Hepsiburada’nın aktif müşteri sayısı yıllık yüzde 26 artışla 10,7 milyona, platformdaki ürün sayısı yıllık yüzde 107 artışla 77 milyona, 2020’nin 3. çeyreğinde 3,7 olan müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 21 artışla 4,4’e yükseldi.

Platformdaki aktif satıcı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 87 artışla 67 bine ulaştı.

Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ, 2021 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Hepsiburada olarak Türkiye’den doğup geleceğe emin adımlarla ilerleyen global bir şirket olmanın gururunu ve sorumluluğunu taşıyoruz. Temmuz ayında Covid kısıtlamalarının kalkmasıyla online ticaretteki yavaşlama, artan maliyetler ve derinleşen rekabete koşullarında aldığımız sonuçlar, uzun vadeli stratejimizin işlediğini, sürdürülebilir ve verimli büyüme doğrultusunda rasyonel ve uzun vadeli yatırımlarımızın karşılığını almaya başladığımızı gösteriyor. Rekor sipariş adediyle Hepsiburada’yı 3. çeyrekte yıllık %50 oranında büyütme başarısı gösteren tüm paydaşlarımıza tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.”