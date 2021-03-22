Hepsiburada'ya “Türkiye'ye Değer Katan Marka” ödülü

İSTANBUL (AA) – Hepsiburada, ülke ekonomisine katma değer sağlayan markaların bir araya geldiği "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar" organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Hepsiburada'dan yapılan, "Değer Zirvesi ve Türkiye'ye Değer Katan Markalar Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Nureddin Nebati’nin katılımlarıyla, 19 Mart 2021 Cuma günü Four Seasons Hotel İstanbul'da gerçekleştirildi. Törende Türkiye'ye değer katan marka ve isimlere ödülleri takdim edildi. Törende, Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ ödülü, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan teslim aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Emirdağ, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, 20 yılı aşkın süredir, yaptığımız yatırımlar, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetler ile müşterilerimize online alışverişi uçtan uca çevreleyen bir deneyim sunarken, platformumuzda yer alan işletmelere de fayda sağlayacak dev bir ekosistem inşa ediyoruz. İnovasyon ve girişimcilik ruhuyla attığımız ve Türkiye'de dijital dönüşüme öncülük eden adımlarımızın her birinde, tüm paydaşlarımızla birlikte büyüme vizyonu var. Çünkü biz, bu topraklardan global bir başarı hikayesi çıkarmak için, Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu sebeple, geliştirdiğimiz e-ihracat modeli ile işletmelere birer dünya oyuncusu olma fırsatı sunan 'HepsiGlobal' ile ülkemizin işletmelerini, markalarını ve kaliteli Türk ürünlerini dünya pazarlarıyla ve milyonlarca yeni müşteri ile buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Almış olduğumuz bu kıymetli ödül bizim için, Türkiye'nin Hepsburada'sı olarak hedefimiz için doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi olmanın yanı sıra, çok daha fazlasını yapma motivasyonu sağlayacaktır."