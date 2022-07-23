Her 10 kişiden 4’ü sosyal yardım alıyor!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, her yıl düzenli olarak yayınladığı devletten sosyal yardım alan vatandaş sayısının 2013’ten bu yana gizlendiğini söyledi.

Başak KAYA

Semt semt gezerek vatandaşın durumunu gözlemlediklerini ifade eden Gürsel Tekin, iktidarın gizlemesine karşın basit bir hesapla her 10 yurttaştan 4’ünün sosyal yardımla yaşamak zorunda bırakıldığını söyledi.

Tekin, “Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde, 2002-2022 yılları arasında bütçe karşılaştırması yapmış ve ‘2002 yılında sadece 1 milyon haneye sosyal yardım hizmeti verilirken pandemi yardımları hariç tutulduğunda 2021 yılında 4,3 milyon ailemize ulaşılmıştır.’ Demiş…“Şimdi kısa bir hatırlatma yapıp bugüne gelelim… Bakanın dediğini referans alalım, hesap ortada; 4 milyon 300 bin aile ortalama 5 kişiden oluşsa; 21 milyon 500 bin kişi demektir. 85 milyonluk bir ülkede halkın yaklaşık 20 milyonunu yani her dört kişiden birini sosyal yardım ile geçinmek zorunda bırakılmıştır. Hazine Bakanının bunu büyük bir marifetmiş gibi anlatması aslında AKP döneminde yoksulluğun yaygınlaştığının ve kurumsallaştığının en önemli göstergesidir. Kısacası, AKP, yoksulluk, işsizlik, yokluk ve zam demektir!” ifadelerini kullandı.