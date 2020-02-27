Her 100 dolarlık borç için kasada 15 dolar var

MB net rezervi, Türkiye’nin yılsonuna kadar ödenmesi gereken dış yükümlülüklerin yüzde 15’ini karşılayabilir düzeye indi. MB verilerine göre, Türkiye’nin 2020 Aralık ayına kadar vadesi gelecek 168.2 milyar dolar döviz borcu ödemesi var. MB’nin net rezervi ise 31 Aralık-20 Şubat döneminde 9.2 milyar dolar azalarak 24.7 milyar dolara kadar geriledi. Bankanın kendi döviz rezervi birikimini gösteren net rezervlerdeki erime, Türkiye’nin piyasalarda olası bir krize karşılık verecek finansal savunmasının yeterli olmadığı endişesini artırıyor.

BRÜT VE NETE DESTEK

Rezervlerdeki düşüşü telafi etmek amacıyla yeni bir düzenlemeye giden MB, “TL karşılığı swap piyasası (kotasyon swap) işlem limitleri” hakkında açıklama yaptı. Değişiklikle döviz karşılığı TL swap’ta pozisyonun kullanılmayan kısmı kotasyon swap limitine aktarılabilecek. Bankacılar, ay başında 1 milyar dolar olan kotasyon işlemlerinin önceki gün itibarıyla 4.8 milyar dolara kadar yükseldiğini hesaplıyor. İhaleler yoluyla da 3 milyar dolarlık swap işlemi bulunuyor. Ayrıca BIST piyasasında swap işlemleri de yapılıyor. Böylece önümüzdeki günlerde kotasyon swap hacminde artış gözlenebileceği, bu işlemlerin MB’nin hem brüt hem de net rezervlerini destekleyeceği belirtiliyor.