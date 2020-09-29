Her 100 liralık borç için 260 TL yeniden borçlandık

Raporda, iç borcun 514 milyar lira, dış borcun 340 milyar lira faiz yükü olduğu vurgulandı. Devletin iç ve dış borçları yılın ilk 8 ayında 481.6 milyar liralık artış gösterdi. Raporda “Hazine, her 100 liralık borç ödemesine karşılık 260 liralık yeni borçlanmaya gitti” denildi.

Raporda şu görüşlere yer verildi: “Devletin iç ve dış borçlarının toplam tutarı ağustosta, bir önceki aya göre 89.3 milyar lira daha artarak 1 trilyon 810 milyar lirayı geçti. Devletin borçlarının yüzde 54.5’ini, başta dolar ve Euro olmak üzere başka ülkelerin parasıyla alınmış borçlar oluşturuyor. Kur artışının Hazine’ye ağustos ayında getirdiği ek yük ise 49.8 milyar lira oldu.”

481 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ

Devletin iç ve dış borçlarının ilk sekiz ayda 481.6 milyar liralık artış kaydettiğine işaret edilen raporda “İç borçlar ağustos sonu itibarıyla 1 trilyon 98 milyar lira, dış borçlar ise 712 milyar liraya (97.3 milyar dolar) yükseldi” denildi. Rapora göre, borçlardaki artışın 195 milyar liralık bölümü kurlardaki yükselişten kaynaklandı.

BORÇ, MİLLİ GELİRİN YÜZDE 40’INI GEÇTİ

Rapora göre, Hazine’nin iç ve dış borçlarının milli gelire oranı ise uzun bir aradan sonra yeniden yüzde 40’ın üzerine yükseldi. 2017 yılı sonunda yüzde 28.2 olan borç stokunun milli gelire oranı ağustos sonu itibarıyla yüzde 40.4’e kadar çıktı. Bütçenin 113 milyar lira nakit açığı verdiği ocak-ağustos döneminde Hazine, bu açığın finansmanı için net olarak 255.9 milyar liralık yeni borçlanmaya gitti.

“EVİNDE TELEVİZYONU OLMAYAN BİZE ULAŞSIN”

Salgın dolayısıyla okulların açılması ve eğitimin online olarak devam etmesi kararı birçok aksaklığa da neden oluyor. Evinde internete, televizyona erişim imkanı olmayan öğrencilere ilişkin tartışma da büyüyor. CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Selin Sayek, EBA TV’ ye erişim sağlayamayan öğrenciler için MEB’e yaptıkları ‘televizyon yardımı’ teklifine olumsuz yanıt aldıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, “Tespit edilen tüm eksikler giderilmiştir” açıklaması yaptığını belirten Böke, “Tüm öğrencilerimizin eğitime erişim için televizyon ihtiyacı karşılandı mı” diye sordu. Evinde televizyonu olmayanları da kendileriyle iletişime geçmelerini isteyen Böke, 3 milyon 17 bin öğrencinin evinde internet, 754 bin öğrencinin de televizyonu olmadığını söyledi.