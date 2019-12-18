Her baş ağrısı migren midir? – Sağlık Masası (18 Aralık 2019)





Sağlık Masası'nda Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Deniz Algün'ün bugünkü konuğu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Ülkü Figen Demir oldu. Her baş ağrısının migren olmadığını belirten Dr. Demir, "Hangi tip baş ağrılarını önemsemeliyiz?" sorusuna önemli yanıtlar verdi. Baş ağrılarının ikiye ayrıldığını vurgulayan Dr. Ülkü Figen Demir, mevsimsel değişikliklerde migren ve baş ağrısı nedenleri, tedavi yöntemleri ile bu ağrılarla başa çıkmanın yollarını aktardı. Tele1'e destek olmak için:

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