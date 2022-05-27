Her durumda seçime ve sonrasına hazırız

TBMM’de Millet İttifakı’nın milletvekili sayısının ülkenin kaderini belirleyeceğini söyleyen Poyraz “Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı’ndan seçilse bile referanduma giderek, yetkilerini alırız” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası için her türlü hazırlığı yaptıklarını söyledi. 301 ve üstünde milletvekili çıkarmaları halinde ülkede çok şeyin değişeceğini belirten Poyraz, 400 ve üstünde milletvekiliyle Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı’ndan olsa bile referandumla yetkililerinin alınabileceğini belirtti.

“Projelerimiz de çözümlerimiz de hazır” diyen Poyraz şunları söyledi: “Vatandaş ‘çözüm önerileriniz ne?’ diye soruyor. ‘azkaldi.org’ sitesinde çözüm önerilerimizi, öncelikli uygulama planlarımızı herkesin anlayabileceği bir dille yayımladık. Orada siyaset vizyonumuzu tanımlıyoruz.” Genel Başkan Meral Akşener‘in 81 şehire gittiğini, ikinci tura Perşembe günü başladığını kaydeden Poyraz “İYİ Parti’nin oyları sürekli yükseliyor. Son araştırmalara göre oylarımız yüzde 18.6 seviyesinde” diye konuştu.

HATA OLMAZSA İKTİDARIZ

Seçim güvenliğini çok önemsediklerini vurgulayan Poyraz, “Seçim güvenliği konusunda bugüne kadarki yanılgılar ve doğru bilinen yanlışların hiç biri artık yeni seçimde ve yeni siyaset tarzında olmayacak. Herkes çok kararlı. Ulusal ve uluslararası bütün standartlar yeniden gözden geçiriliyor. Yani, Allah’ın izniyle makro bir hata yapılmadığı sürece inşallah iktidara geleceğiz. Bu iş muhaliflik duygusu ile değil gerçekten stratejiyle alt üst edilecek bir konu. Bunu başarabilecek kudretteyiz. Genetik olarak bu zekaya sahibiz. Artık zamanı geldi. 20 yıllık bir iktidar herkes için çok uzun ve tehlikeli” dedi. Seçimde 301 ve üstünde milletvekili çıkarmanın önemine dikkat çeken Poyraz, şöyle devam etti: “TBMM başkanı da, komisyon başkanlıkları da elde edilmiş olacak.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ!

Cumhurbaşkanı kararnamelerinin bir hafta içinde kanunlaşması da o zaman sağlanır. 360 milletvekili ve daha fazlasını çıkarırsak, Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılamasa bile 45 gün içinde ülke referanduma götürülür ve yetkileri alınmış Cumhurbaşkanı kalır. Referandumla gelmiş bir sistemin, referandum ile gitmesini çok önemsiyorum. Vatandaşın göndermesini kıymetli buluyorum.

Sistemi, Yüzüklerin Efendisi filmine benzetiyorum. Bir yüzük var, takanı güçlü kılıyor ve ona tutkuyla bağlanıyor. O yüzüğün, dövüldüğü dağda yok edilmesi gerekiyor. Ana fikir o. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yarattığı makamın milletin oyuyla yok edilmesi gerekiyor. Öyle bir makama istediğiniz modeli geliştirin, fiili başbakanlık gibi konumlar oluşturun, Anayasa’yı değiştirip Türkiye’yi bizim tanıdığımız bildiğimiz formata sokmadığınız sürece sürdürülebilir değil.”

Marko Paşa lazım

Devlette bugün derdini anlatan vatandaşın sorununu çözecek yetkisi olan hiç bir makamın bulunmadığını öne süren Uğur Poyraz, “Külliye’de, kim olduğunu kimsenin bilmediği bir grup var. Bizim alışkanlıklarımıza da aykırı. İş çözmek açısından demiyorum. Derdini anlatacağın kapı yok memlekette. Sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) var. Derdini anlatacağın tek kapı CİMER. Vatandaş için de kamu görevlisi için de milletvekili yok, bakan yok, müsteşar yok. Hepimizi bir tane kraliyete bağladılar. Derdimizi kraliyete anlatıyoruz. Oysa biz Marko Paşa’ya derdini anlatan bir devletten geliyoruz. İktidarımızda herkesin derdini anlatacağı Devlet makamı olacak.”