“Her evde araba var” diyen Erdoğan’a yurttaşlardan şok tepki!





Muhalefetin ekonomi eleştirilerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her evde araba var, kapıcısında araba var. İkinci elde araç yetişmiyor. Hepsinin istatistiklerini tutuyoruz. Nerede ne oluyor, ne satılıyor bunların hepsini gayet iyi biliyoruz" dedi. Yurttaş TV sokak röportajları serisinde bu defa da İstanbul'daki yurttaşlara Recep Tayyip Erdoğan 'ın bu sözlerini sorduk. İşte yanıtlar…. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN

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