Her gün 100 taksi sağlıkçıları taşıyacak

Her gün 100 taksi şoförü, coronalı hastalarla ilgilenen filyasyon ekiplerindeki doktor-hemşirelerden oluşan 3 sağlık personelini, ev ve işyerleri arasında taşıyacak. Karşılığında taksicilere herhangi bir ücret de ödenmeyecek.

Taksiciler karara tepkili. “Biz de virüs kaparsak ne olacak?” diye kaygılarını dile getirdiler. SÖZCÜ’ye konuşan taksiciler, “Ücretsiz çalışma bir yana, her gün coronalı hastalarla muhatap olan sağlık personelini taşımak bizim için de tehlikeli. Herhangi bir koruyucu ekipman bile verilmiyor. Gereksiz yere duran binlerce makam aracını tahsis etsinler” diyerek karara tepki gösterdiler. Ankara Valiliği’nin talimatına göre taksi şoförleri saat 08.00’de hastanelerin önünde olacak.