Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener işsizlik artarken küçük esnafın da “Yok olmakla” karşı karşıya geldiğini belirtti ve “Tencere AKP’yi sallıyor. Yakında gidecekler” dedi.

Akşener, bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Genel Başkan, bunları takip etmekte bile zorlanır hale gelindiğini belirtti ve “Her gün bir arkadaşın kıyma makinesine atıldığını” söyledi.

Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik yapılmasına karşı olmadıklarını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

KAZANAMAYACAKLAR

“Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili düzenleme konularını, bizi konuşturmak için yapıyorlar. Seçimi kazanamayacaklarını bildikleri için ‘Nasıl kazanırız’ yöntemlerini araştırıyorlar. ANAP döneminde de benzeri bir düzenleme yaptılar.

İzmit’te Doğru Yol Partisi, 5 milletvekilliğinin 5’ini de elde etmişti. Seçmen, oyu ile oynanmasına müsaade etmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, Ekrem İmamoğlu, 13 bin oy farkla seçimi kazanmıştı. Haksız bir biçimde seçimin yenilenmesine karar verdirttiler. Ne oldu? Bu kez, İmamoğlu, 13 bin olan oy farkını 800 binden fazlaya çıkardı.

Bu seçimin içinde İstanbullunun tümü var, içinde AKP seçmeni de var. Normalde aklı öne koyarak baktığımızda. Siyasi Parti Yasası’nın değişmesinde bir sakınca yok. Milletvekili transferini önlemek istiyorlar. Daha yakında parti değiştiren milletvekiline rozet taktılar.”

ESNAF İSTİHDAMDIR

Pandemi süreci öncesinde il ve ilçe gezileri yaptığını, oradaki izlenimlerini her grup konuşmasında anlattığını kaydeden Meral Akşener, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Her grup konuşmasından gördüklerimi anlatırdım.

Esnafın durumu pek bilinmez, fark edilmez. Kahvehanede en az iki-üç kişi, küçük bir lokantada 6-7 kişi çalışır. Küçük esnaf, aslında çok büyük bir istihdam kaynağıdır.”

BU HAFTA KÜRSÜ SIRASI İŞSİZ BİR GENÇTE OLACAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün TBMM’de kürsüye Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Sayın İsa Güven’i çıkardı. Güven kürsüde pandemi sürecinde esnafın yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Akşener, “Önümüzdeki hafta TBMM’de grup toplantısında kürsüye işsizler çıkacak” dedi. Akşener şöyle devam etti: “Memleket Masası etrafında toplanıp ülke sorunlarını konuşmak istedik. MHP ve AKP bu masada yer almayacağını söyledi.

Yani, ‘Memleket Masası’nı tekmelediler. Oysa, bu Türkiye için fırsattı. Şimdi de ‘Millet Kürsüsü’ kurduk. Önümüzdeki Salı günü TBMM’deki grup toplantımızda kürsüde işsiz bir gencimiz çıkacak. O gün, ben de işsizliği konuşacağım. İnsanımız inanılmaz ölçüde fakirleşiyor.”