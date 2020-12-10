Her hafta 127 cinayet işleniyor

Adalet Bakanlığı verileri Türkiye’de her türlü silaha erişimin giderek kolaylaştığını, suç oranlarında ciddi artış yaşandığını gösteriyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili hazırladığı raporda son 11 yılda Türkiye’de 72 bin 512 kişinin cinayet işlediğini ortaya koydu. İlgezdi, “Bu veri haftada 127 kişinin, başka bir insanın yaşam hakkına kast ettiğini gösteriyor. Cezalar caydırıcı değil” diyerek şu belirlemelere yer verdi:

CİNAYET ARTTI: Hükümlü sayısı 2019’da, 2009 yılına göre yüzde 532 arttı. 2009’da bin 514 kişi cinayet işlerken, 2019 yılında bu sayı 9 bin 574’e yükseldi. Günde 26 kişi cezaevine girdi. 2018-2019 yıllarında toplam 18 bin 906 kişi cinayetten hüküm giydi.

ERKEKLER ÖLDÜRÜYOR: Kadın cinayetlerinin arttığı ülkemizde hüküm giyenlerin neredeyse tamamının erkek olması şaşırtıcı değil. 2019’da cinayet işleyenlerin yüzde 98’i erkeklerden oluştu.

YARALAMA SUÇU YÜZDE 356 ARTTI: 2019’da cezaevine giren her 100 kişiden 12’si insan yaralama suçunu işliyor. 2009’da 7 bin 647 kişi hapse girmişken, bu sayı 2019’da yüzde 356 arttı.

ATEŞLİ SİLAH: 2019’da ateşli silahlar ve bıçaklarla işlenen suçlara karışan 6 bin 988 kişi cezaevine girdi. Geçen yıl haftada 134 kişi silah ve bıçak kullandığı için hapse atıldı. Cezaevine giren kişi sayısı yüzde 196’ya yükseldi.

CİNSEL SUÇLAR: 2019’da günde 16, haftada 111 kişi cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandı. 2009’da 562 olan kişi sayısı 2019’da yüzde 932 artarak 5 bin 758’e ulaştı. Buna göre cezaevindeki kişi sayısı 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak, 281 bin 605 oldu. 2009’a göre oran yüzde 278’e yükseldi.