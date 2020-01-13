Her miyom laparoskopik ameliyatla alınabilir mi?

Kadın sağlığıyla ilgili cerrahi işlemlerin, neredeyse tamamının kapalı yöntemlerle yapıldığı bir çağdayız. Laparoskopik ve robotik yöntemler aracılığıyla yapılan ameliyatlar tercih edilmektedir. Açık cerrahiye duyulan ihtiyaç günden güne azalmaktadır. Laparoskopik, yani göbekten bir kamera, yanlardan küçük cerrahi aletler yerleştirilerek yapılan ameliyatlarda, ameliyat sonrası hastanın daha hızlı toparlandığı görülmektedir. Peki, miyomlar laparoskopik ameliyatla alınabilir mi?