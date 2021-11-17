Her şeye zam geliyor dar gelirli olarak bittik

Çeyrek altın dün bin lirayı görürken, vatandaşlar “Dar gelirliler olarak bitik durumdayız. Yaşamak giderek daha da zorlaşıyor” diyerek dert yandılar.

Latif SANSÜR Ali Ekber ŞEN Kemal ATLAN Selami AYDIN İlker KILIÇASLAN Evren DEMİRDAŞ Batuhan SERİM

Son günlerde 600 TL’lik seviyenin üzerindeki seyrini sürdüren gram altın dün 614 TL’lik seviyeye ulaşarak tarihi rekorunu kırdı. SÖZCÜ muhabirlerinin yurdun pek çok noktasında döviz büroları ve kuyumcularda halkın nabzını yokladığı sıralarda çeyrek altın fiyatı da bin lirayı gördü. Kuyumcular, “Zor günler geçiriyoruz, Allah sonumuzu hayır etsin” derken, geçim derdiyle boğuşan vatandaşlar durumlarını “Türkiye’de yaşamak artık gün geçtikçe zorlaşmaya başladı. Altın yükseliyor, gıda fiyatları yükseliyor; elektrik, doğalgaza zam üstüne zam geliyor. Artık bu durum vatandaşa ‘Yaşama, sen öl’ demek anlamına geliyor. Emekli ve dar gelirliler olarak bitik durumdayız” sözleriyle ifade ettiler. İstanbullu kuyumcu Mehmet Fatih Özdemir müşterilerin daha çok satış yaptığına dikkat çekerek, “Zor günler geçiriyoruz, Allah milletin yardımcısı olsun. Elindeki altını satanlar seviniyor ama almak isteyenlerin canı acıyor. Dolara acil müdahale lazım yoksa bu artışın önüne geçemeyiz. Hayat pahalılığı da artmaya devam eder” dedi.

Ev hanımı Can Güldemir ise 2 sene sonra ilk kez dışarı çıktığını ama hiçbir şey alamadığını belirterek, “Yatırım için bir şeyler bakayım dedim, gümüş bile alamıyorum” diye dert yandı.

Eskişehirli esnaf Hüseyin Turna döviz kurlarının yükselmesinin vatandaşların geçimini zorlaştırdığına dikkat çekerek, “Döviz kuru ile birlikte iğneden ipliğe zam geliyor. Buna rağmen maaşlarımız ise olduğu yerde sayıyor” dedi.

İstanbul Kapalıçarşı’da hamallık yapan Abdullah Gençdal, “Ne söyleyeyim ki, söyleyecek bir şey yok. Fiyatlar uçmuş. Dolar, altın almış başını gitmiş, daha ne olsun. Her şeye zam geliyor” diye dert yandı.

Manisalı emekli Fevziye Erdinç ise “Her gün her şeye zam üstüne zam geliyor. Artık düğünde 50 lira bile takarken 5 kez düşünüyoruz. Bu vatandaşa ‘Sen öl’ demek. Birilerinin cebine para girerken, emekçi ve emekli kesimi yoksullaşıyor.”

BOŞ TENCERENİN GÖTÜREMEYECEĞİ HÜKÜMET YOK

Elazığlı emekli işçi Mahmut Gökmen, enflasyonun yüzde 50’nin üzerinde hissedildiğini vurgulayarak, “Ekonomik olarak o kadar yoksullaştık ki torunlarımıza dahi harçlık veremiyoruz. Memuru, işçisi, emeklisi enflasyon altında ezilirken iktidar yandaşları paralarına para, mülklerine mülk katıyor. Ama şunu unutmasınlar ki boş tencerenin götüremeyeceği hükümet yoktur.”