Her yerden engelledi o yine de vazgeçmiyor! Ünlü modelden Messi dövmesi

Barcelona’nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, dünya genelinde milyonlarca hayrana sahip. Futbolseverlerin her hareketini yakından takip ettiği Messi’nin ‘başının belada’ olduğu hayranı Suzy Cortez ise sosyal medyanın gündemine oturan bir adım attı.

Brezilyalı model, Messi’nin dikkatini çekebilmek için birbirinden ilginç yöntemler denese de, ünlü futbolcunun Cortez’i sosyal medyadan engellediği biliniyor.

Bu hareketin arkasında Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo’nun olduğunu savunan 29 yaşındaki Cortez, yine de futbolcuya olan hayranlığından vazgeçmiyor.

Daha önce kalçasına Barcelona’nın amblemini dövme olarak yaptıran Cortez, bu kez bunu bir adım ileriye taşıyarak Messi’nin yüzünü vücudunda ölümsüzleştirdi.

Cortez, ünlü futbolcunun yüzünü karnına dövme yaptırırken, Messi ve eşinin buna ne tepki vereceği sosyal medyada merak konusu oldu.

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