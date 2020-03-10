‘Her yıl 2,5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerden dolayı ölüyor’

Her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü Dünya Böbrek Günü olarak kutlanırken uzmanlar koronavirüse dikkat çekti. Türk Nefroloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Arıcı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun diyabet ve hipertansiyon hastaları olduğunu belirtti.

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, diyabetin en önemli böbrek hastalığı nedeni olduğunu söyleyerek, “Kronik böbrek hastalığı adeta salgın halini aldı. Dünya genelinde her 10 kişiden biri, Türkiye’de ise her 6-7 yetişkinden biri kronik böbrek hastası” dedi.

“KORONAVİRÜSTEN 4 BİN KİŞİ ÖLDÜ AMA BÖBREK NEDENİYLE HER YIL 2,5 MİLYON İNSAN HAYATINI KAYBEDİYOR”

Prof. Dr. Ateş, “Koronavirüs bütün dünyanın gündeminde. Bugüne kadar 4 bine yakın insan hayatını kaybetti. Sayı giderek artıyor, durum kritik ve ciddiyetle üzerinde durulmalıdır. Ancak her yıl 2,5 milyon insan böbrek kaynaklı nedenlerden dolayı ölmektedir. Böbrek hastalığı koronavirüsten çok daha tehlikeli bir salgın halindedir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE 6 ERİŞKİNDEN BİRİ BÖBREK HASTASI”

Ortaköy Feriye’de düzenlenen “50 yıldır böbrekten gelen hayat için çalışıyoruz” toplantısında konuşan Prof. Dr. Ateş, kronik böbrek hastalığının, adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği vurgulayarak “Dünya genelinde her 10 kişiden 1’i kronik böbrek hastası. Tüm dünyada yaklaşık 700 milyon böbrek hastası var. Bu sayı sık görülen hastalıklar olan diyabet, KOAH ve depresyonlu hasta sayısından daha yüksektir. Üstelik, hastalığın sıklığı giderek artmaktadır. Bu artış son 25 yılda yaklaşık yüzde 30 düzeyindedir. Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan CREDİT çalışmasında, erişkinlerin yüzde 15,7’sinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır. Bu oran, ülkemizde 9 milyondan fazla kronik böbrek hastası bulunduğunu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğunu göstermektedir” dedi.

“KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİ”

Prof. Dr. Kenan Ateş sözlerine şöyle devam etti: “Kronik böbrek hastalarında, başlıca kalp-damar hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı oldukça yüksektir. Her yıl yaklaşık 2,5 milyon kişi hastalığın yol açtığı sorunlar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Halen kronik böbrek hastalığı tüm ölümlerin yüzde 4,5’undan sorumludur. Üstelik, kalp damar hastalıkları, kanser, KOAH gibi birçok hastalıkta ölüm oranlarında azalma olmasına karşın, kronik böbrek hastalığında giderek artmaktadır. Bunun sonucunda, kronik böbrek hastalığı tüm ölüm nedenleri arasında 1990’da 17. sırada iken, günümüzde 12. sıraya yükselmiştir ve 2040 yılında 5. sıraya yükselmesi beklenmektedir. Dünya genelinde kronik böbrek hastalığı yükünün büyük bölümü düşük, düşük-orta gelir düzeyine sahip ülkelere yoğunlaşmıştır. Üstelik, bu ülkelerde hastalığa bağlı ölüm oranı da daha yüksektir.”

“ÜLKEMİZDE 9 MİLYONDAN FAZLA BÖBREK HASTASI VAR”

Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan CREDİT çalışmasından da bahseden Prof. Dr. Ateş, “Erişkinlerin yüzde 15,7’sinde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır. Bu oran, ülkemizde 9 milyondan fazla kronik böbrek hastası bulunduğunu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğunu göstermektedir. Kronik böbrek hastalarında, başlıca kalp-damar hastalıklarına bağlı olarak ölüm oranı oldukça yüksektir. Kronik böbrek hastalığı tüm ölüm nedenleri arasında 1990´da 17. sırada iken, günümüzde 12. sıraya çıkmıştır ve 2040 yılında 5. sıraya yükselmesi beklenmektedir” dedi.

“DİYABET HASTALARININ YÜZDE 40’INDA BÖBREK HASTALIĞI SAPTANDI”

Diyabetin en önemli böbrek hastalığı nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Türk Nefroloji Derneği’nden Prof. Dr. Mustafa Arıcı ise diyabetten uzak durmak için ideal kilonun korunması, sağlıklı beslenilmesi, hareket edilmesi ve sigaradan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Arıcı, 1995 yılında yapılan bir çalışmada tüm dünyada 135 milyon diyabetli birey olduğunun bildirildiğini ve sayının 2025 yılında 300 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Prof. Dr. Arıcı, “Halen tüm dünyada erişkinlerin yüzde 9,3´ü diyabetlidir ve toplam hasta sayısı 465 milyon civarındadır. Bu artış hızı ile hasta sayısının 2030 yılında 580 milyona, 2045 yılında ise 700 milyona ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde de diyabet sıklığı dramatik bir biçimde artmaktadır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda sıklık 1995’te yüzde 5,2, 1998’de yüzde 7,2, 2008’de yüzde 12,7 ve 2010´da yüzde 13,7 bulunmuştur. Günümüzde bu oranın yüzde 15’i geçmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Diyabeti olan bireylerde kronik böbrek hastalığı gelişme riski en az 2 kat artmıştır ve hastaların yüzde 40´ında böbrek hastalığı gelişmektedir. CREDİT çalışmasında, ülkemizde diyabetli bireylerin yüzde 32,4’ünde kronik böbrek hastalığı saptanmıştır. Bu oran, diyabetik olmayanlara göre 2,5 kat daha yüksektir” dedi.

“1,2 MİLYAR HİPERTANSİYON HASTASI VAR”

Erişkinlerin yaklaşık üçte birini etkileyen hipertansiyona değinen Prof. Dr. Ateş, “Günümüzde tüm dünyada 1,2 milyar hipertansif birey olduğu ve bu sayının 2025 yılında 1,5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde yapılan tarama çalışmalarında erişkinlerde hipertansiyon sıklığı yüzde 30-33 arasında bulunmuştur. Son zamanlarda iyileşme olmakla beraber, ülkemizde hipertansiyonun farkındalığı (yüzde 55), ilaç kullanım oranı (yüzde 47,5) ve kan basıncı kontrol oranı (tedavi alanlarda yüzde 54, tüm hipertansiflerde yüzde 29) batı ülkelerinden düşük olmaya devam etmektedir. Hipertansiyon, önemli bir ölüm ve sakatlık nedenidir. Hipertansiyona bağlı kalp-damar hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir” dedi.

Prof. Dr. Ateş ayrıca İstanbul’da 5-6 Mart tarihinde yerli ve yabancı bilim insanlarının katılımıyla KidneyİST: Kidney Science in Istanbul toplantısı düzenlendiğini ve bu toplantıya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade etti. (DHA)