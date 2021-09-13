Her yıl beyaz olan ova kuraklık nedeniyle sarıya boyandı

Barajlarda su kalmaması, Büyük Menderes Nehri’nin kuruması gibi nedenlerle kuraklık yaşanan Aydın’ın Söke ovasında çiftçiler, ikinci ürün olarak ekilen pamuk yerine daha az su isteyen ayçiçeğine yöneldi. Her yıl pamuk ile bembeyaz olan ova, bu yıl ayçiçekleri ile sarıya boyandı.

Latif SANSÜR

Pamuk üretiminde çok önemli yere sahip Söke’de her yıl bu dönemlerde beyaza boyanan tarlalar, bu yıl ayçiçeklerinin sarısıyla renklendi. En kurak yıllardan biri yaşanan ovada, iklim değişikliğinin acı sonuçları yaşandı.

Çiftçilerin buğdaydan sonra ikinci ürün olarak ektiği pamuk susuzluk nedeniyle yerini ayçiçeğe bıraktı. Çiftçiler şimdiden seneye ne ekeceklerini düşünmeye başladı.

SUSUZLUK NEDENİYLE OVADA BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ZARAR GÖRDÜ

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) başkanı Bahattin Sürücü, iklim değişikliği ve susuzluk nedeniyle çiftçiler kadar biyo çeşitliliğinde zarar gördüğünü söyledi.

Sürücü, “Susuzluğun da etkisiyle Mendereste binlerce balık öldü, biyolojik çeşitlilik önemli derece zarar gördü ve geçim kaynağı tarım olan çiftçiler alternatif çözümler düşünmeye başladıl Damla sulama yöntemi gibi tasarruf sağlayan modern sulama yöntemlerine geçilmezse, önümüzdeki yıllarda daha da sıkıntılı günlerin geleceği kaçınılmaz olacaktır. Sulak alanlarımızı çevresiyle bütüncül olarak korumak, su tüketimini azaltmak ve tasarruflu kullanmak zorundayız” dedi.

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