İSTANBUL (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 78-67
BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 72-59
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın: 70-84
Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor: 69-91
İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol: 84-72
Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor: 89-59
Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo: 60-74
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