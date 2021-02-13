Salon: Ankara DSİ Etlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Benhür İrçel, Alica Alıcı
BOTAŞ: Ayşe Cora 7, Büşra Akbaş 4, Williams 7, Bahar Çağlar Ökten 9, Marina Bas 24, Erdenay Topçu, Hatie Gülçelik, Sehernaz Çidal 4, Fatma Bayram
Galatasaray: Asena Yalçın 8, Meltem Yıldızhan 6, Prints 10, Steinberga 16, Holingvorth 12, Miray Balotu, Cansu Köksal 3, Sude Yılmaz 1, Pelin Derya Bilgiç 9, Arifecan Vardar, Russell 3, Hruscakova 6
1. Periyot: 9-15
Devre: 25-42
3. Periyot: 33-59
ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ'ı 74-55 yendi.
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