Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ziya Özorhon, İbrahim Altıntaş, Abdullah İlik
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 12, Elif Emirtekin 6, Erica K Wheeler 25, Milica Jovanovic 18, Clarissa Cristina Dos Santos 22, Miray Şahin 2, Egle Siksniute 11, Saadet Aysu Keskin, Defne Melissa Paylar
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 15, Gizem Başaran 6, Alexis Sade Prince 23, Hind Ben Abdelkader 23, Astou Barro Ndour Gueye 25, Derin Yaya 5, İdil Türk
1. Periyot: 19-28
Devre: 50-56
3. Periyot: 71-73
KOCAELİ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 97-96 yendi.