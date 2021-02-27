Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Can Mavisu, Mustafa Akıllıoğlu, Serdar Saraç
Bellona Kayseri Basketbol: Jonhson 15, Laksa 13, Esra Topuz 8, Harris 14, Melis Gülcan 8, Sevgi Tonguç 8, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Ayşegül Aladağ 3, Gülse Uğur 5, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Brown 15
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 8, Nazlı Güngör, Naile Çırak 8, Esma Çelen Türk 2, Sera Özelçi 3, Şuğranur Sönmez 11, Nuran Tutsak 13, Cannon 19, Baric 10
1. Periyot: 22-17
Devre: 53-35
3. Periyot: 75-56
KAYSERİ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 92-74 mağlup etti.