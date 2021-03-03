Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Ankara DSİ Etlik

Hakemler: Aytuğ Ekti, Tekin Özübir, Hande Öztürk

BOTAŞ: Williams 14, Büşra Akbaş 20, Bahar Çağlar Ökten 3, Sehernaz Çidal 13, Bas 7, Erdenay Topçu, Ayşe Cora 7, Hatice Pelin Gülçelik 4, Fatma Bayram

OGM Ormanspor: Robinson 8, Williams 12, Şerife Alperi Onar 18, Damla Gezgin 3, Walker 13, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 9, Meltem Avcı 3, Nazlı Bircan Gökdemir

1.Periyot: 22-15

Devre: 38-31

3. Periyot: 55-49

ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında BOTAŞ, sahasında OGM Ormanspor'u 68-66 mağlup etti.

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