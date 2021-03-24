Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Önder Yılmaz, Hande Öztürk
OGM Ormanspor: Williams 8, Şerife Alperi Onar 11, Damla Gezgin 14, Nazlı Bircan Gökdemir 20, Walker 21, Özge Yarga 10, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 16, Hilal Halaç 5, Aleyna Aksu 2, Meltem Avcı
İzmit Belediyespor: Miray Şahin, Gülşah Duman 13, Elif Emirtekin 6, Saadet Aysu Keskin 3, İnci Güçlü 18, Jovanovic 18, Defne Melissa Paylar 10, İpek Garip
1. Periyot: 29-11
Devre: 53-22
3. Periyot: 88-37
ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 107-68 yendi.