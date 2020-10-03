Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Duhan Köyiçi, Alican Alici, Mustafa Candemir Tabak

Nesibe Aydın: Peddy 11, Snytsina 15, Harika Gözde Eldaş 9, Melike Tuğba Oral 10, Hebard 23, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 3, Hülya Çoklar 4, Simon

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Fontaine 16, Dürdane Gülşah Gümüşay 8, Ezgi Manlacı, Wallace 17, Day 12, Raushan Gültekin, Meskonyte 7, Öykü Taş, Gülfer Tokatlı, İlknur Yıldızhan

1. Periyot: 21-21

Devre: 36-35

3. Periyot: 63-48

Beş faulle oyundan çıkan: 36.03 Ezgi Manlacı (Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol)

ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonun ilk haftasında Nesibe Aydın, sahasında Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 79-60 yendi.

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