Salon: Kadir Has
Hakemler: Mehmet Şahin, Mustafa Akıllıoğlu, Halit Erbaş
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Derya Bayar, Zeynep Öykü Kalbisağde, Melis Gülcan 11, Ayşegül Günay Aladağ, Gülse Uğur, Cansu Çolakoğlu, Fatma Dikmen, Harrigan 19, Gemelos, Esra Ural Topuz 11, Harris 15
Nesibe Aydın: Zeynep Koral, Katsiaryna Snytsina 12, Merve Uygül, Büşra Akgün 10, Gizem Kaymaz, Marie Peddy 7, Hülya Çoklar 2, Zsofia Simon, Alis Kumsal Aslan, Melike Tuğba Oral 3, Ruthy Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 12
1. Periyot: 15-22
Devre: 30-39
3. Periyot: 44-55
KAYSERİ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Nesibe Aydın, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'u 70-62 yendi.