Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Semih Vural, Yücel Çilingir, Nazlı Çisil Güngör

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 6, Emma Jean Cannon 26, Ariel Asante Atkins 8, Alena Hanusova 13, Nika Baric 15,

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 3, Briana Day 5, Fontaine 12, Ezgi Manlacı 5, Wallace 19, Meskonyte 5, Dürdane Gülşah Gümüşay 5, İlknur Yıldızhan 2,

1. Periyot: 15-13

Devre: 35-33

3. Periyot: 41-44

ELAZIĞ (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında oynanan maçta Birevim Elazığ İl Özel İdare, konuk ettiği Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 68-56 yendi.

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