Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Kaan Büyükçil, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 16, Gökşen Fitik 1, Iagupova 28, Anigwe 15, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Nuran Tutsak, İlayda Güner
Çankaya Üniversitesi: Zellous 24, White 11, Gizem Yavuz 5, Bahar Öztürk 8, Warley 13, Özge Karataş 2, Niray Sena Aral 4,
1. Periyot: 15-22
Devre: 28-37
3. Periyot: 49-52
MERSİN (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 76-67 yendi.
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