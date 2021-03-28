Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off

Yazan:
Alaturka Online
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Salon: TOBB ETÜ Spor Salonu

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Önder Yılmaz, Hande Öztürk

Nesibe Aydın: Snytsina 19, Büşra Akgün 11, Peddy 6, Melike Tuğba Oral 8, Hebard 8, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar 10, Simon 12

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 11, Melis Atay 8, Gökşen Fitik 9, İlayda Güner 8, Anigwe 20, Feride Şevval Akalan 5, Yeliz Doğan

1. Periyot: 17-14

Devre: 48-28

3. Periyot: 63-50

5 faulle çıkan: 34.40 Gökşen Fitik (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor)

ANKARA (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Nesibe Aydın, sahasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 76-61 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride ikinci maç, 31 Mart Çarşamba günü Mersin'de oynanacak.

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