Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off etabında heyecan devam ediyor

İSTANBUL (AA) – Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Galatasaray, yarın Nesibe Aydın'ı konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 16.00'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle maçların ertelendiği seride 3 galibiyete ulaşan taraf finale yükselecek ve Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Serinin ikinci ile üçüncü maçları 25 ve 28 Nisan'da yapılacak.
Galatasaray, normal sezonda oynanan karşılaşmaları 85-56 ve 76-74'lük skorlarla kazanmıştı.