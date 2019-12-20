Hercai 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 26. son bölüm izle…

Hercai dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Hercai 26. bölümde, her şeyin başladığı yerde bir daha ayrılmamak üzere birbirlerine söz veren Reyyan ve Miran için yeni bir dönemin kapıları açılırken, Miran’ın geçmişi de değişmeye başlıyor. İşte Hercai 26. son bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabı…