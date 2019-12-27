Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 27. son bölüm izle

Hercai 27. bölüm fragmanı ATV ekranlarında yayınlandı. Son bölümde; Miran’ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşirler. Peki Hercai 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai 27. son bölümde yaşananlar ve izleme linki…

Hercai’nin ekranlara gelen son bölümünde; Azize ve Şükran’ın yıllar sonra yüzleşmesinin ardından Miran, annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler elde ediyor. Ancak neye inanacağı hakkında büyük bir ikilem yaşamaktadır. Hercai 27. bölümde yaşananlar…

HERCAİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai 28. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

HERCAİ 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

HERCAİ SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran’ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran’ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran’ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif’i konaktan göndermek ister. Azize’nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.