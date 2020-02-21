Hercai 34. yeni bölüm fragmanı: Ben gidersem yaşayacak mısın? (Hercai 33. son bölüm izle)

Hercai dizisi bu akşam 33. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Hercai son bölümde; Hazar ve Miran’ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar’la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah’ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar’ı durdurmak için harekete geçer. İşte Hercai 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

ATV ekranlarında her cuma yayınlanan Hercai dizisinin bu akşam 33. bölümü ekranlara geldi. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Sevilen dizinin son bölümünde; Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir. İşte Hercai 34. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

HERCAİ 34. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

HERCAİ SON BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 33. SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ 33. BÖLÜM ÖZETİ

“Benim tek sevgilim sensin!”

Miran ve Reyyan geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun’la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran’ın notla ilgili şüphelerini Harun’a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran’ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar’la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah’ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar’ı durdurmak için harekete geçer. Tüm olumsuzluklara rağmen birbirleriyle oldukları her anı güzelleştirmek için çabalayan Reyyan ve Miran, jandarmanın bulunmasıyla gerçeğe bir adım daha yaklaşır. Hayatının bir yalan üzerine kurulup kurulmadığını anlamak isteyen Miran öğrendiği yeni bilgilerle verdiği savaşın dengelerini değiştirir.