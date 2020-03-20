Hercai 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Hercai 37. son bölüm izle)

Hercai dizisinin 37. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde; Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan’ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran’ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Peki Hercai 38. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Hercai son bölüm izleme linki…

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai’nin 37. bölümü bu akşam yayınlandı. Hercai son bölümünde; Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize’nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar. İşte Hercai 38. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası.

HERCAİ 38. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hercai dizisinin 38. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdaki link üzerinden izlenebilecek.

HERCAİ SON BÖLÜM FRAGMANI

HERCAİ 37. SON BÖLÜM İZLE

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Ben sen uzaktayken nefes alamıyorum…”

Yalanlardan uzak, yeni bir hayatın kapıları açmak isten Reyyan’ın verdiği karar hem ailesini hem de Miran’ı derinden etkiler. Sevdiği kadının zor zamanlarında yanına olup destek vermek isten Miran, Reyyan’ın acısını hafifletmek için kolları sıvar. Verdiği kararın ardından nereden başlayacağını bilemeyen Reyyan’a destek Fırat’tan gelir. Mezarlıkta bulduğu nottan sonra Azize’nin kendisini kandırdığından emin olan Gönül babaannesiyle yüzleşmek ve oyununu ortaya çıkarmak için önemli bir hamle yapar. Diğer yandan intikam planını yeniden canlandırmak isteyen Azize, Reyyan’ın üveyliğini kullanır ancak bu durum Reyyan ve Azize’nin karşı karşıya gelmesine neden olur. Ne olursa olsun Azize’nin durmayacağını, her fırsatta ailesine ve Miran’a zarar vereceğine bir kere daha emin olan Reyyan, Azize’ye meydan okur. Reyyan’ın güçlü duruşu karşısında ezilen Azize Aslanbey, bu sefer Reyyan’ı hiç beklemediği bir yerden vurmaya karar verir.