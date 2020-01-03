Hercai bu akşam neden yok? Hercai yeni bölüm ne zaman?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte tüm diziler olduğu gibi Hercai de ara verdi. Bu akşam ATV yayın akışında olmayan Hercai yeni bölüm yerine Şansımı Seveyim sinema filmi yayınlanacak. Peki Hercai 28. yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölümleri Midyat’ta çekilen Hercai dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Dizinini neden yayınlanmadığını merak neden yayınlanmayacağı da belli odlu. TRT kanalları hariç tüm kanallar yeni yılın gelmesi ile birlikte reklam anlaşmaları yapıyor. Bu süreçte de diziler bir veya iki haftalık araya giriyor. ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinin 28. yeni bölümü de de bu akşam yayınlanmayacak. Yayın akışında yer alan bilgilere göre yerine sinema filmi ekranda olacak.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Tansu Taşanlar gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Hercai dizisi, maalesef bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Yeni bölümün yayın tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı fakat Hercai 28. yeni bölümün 10 Ocak’ta ekranda olması bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizilerin büyük bir çoğunluğunun reklam anlaşmaları nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Hercai’de yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor.