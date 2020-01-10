Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai neden yok?

Hercai’nin bu akşam yayınlanmaması nedeniyle Hercai neden yok sorusu merakla araştırılmaya başlandı. Yeni yılın gelmesi ile birlikte tüm diziler olduğu gibi Hercai de ara verdi. İzleyiciler Hercai 28. yeni bölmün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte cevabı…

Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Tansu Taşanlar gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Hercai dizisi, maalesef bu akşam izleyicisiyle buluşamayacak. Yeni bölümün yayın tarihi hakkında bir duyuru yapılmadı fakat Hercai 28. yeni bölümün 17 Ocak’ta ekranda olması bekleniyor.

HERCAİ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Dizilerin büyük bir çoğunluğunun reklam anlaşmaları nedeniyle bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacak. Hercai’de yeni bölümü yayınlanmayacak diziler arasında yer alıyor.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Miran’ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer. Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen Reyyan, Miran’ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur. Diğer yandan Şükran’ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif’i konaktan göndermek ister. Azize’nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. Reyyan ve Miran tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.