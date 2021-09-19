Yurttaş TV sokak röportajları ile halkın nabzını ölçmeye devam ediyor. Şirinevler'de erken seçim hakkında düşüncelerini sorduğumuz yurttaşların önemli bir bölümü iktidar partisi AKP'ye oy vermeyeceğini söyledi. İşte yurttaşların erken seçim hakkındaki görüşleri… BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #sokakröportajları #erkenseçim #akp #şirinevler #seçim #röportaj #siyaset #haber #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Herkes bu anketi konuşacak! AKP resmen bitmiş!