EFENDİM ÇOĞUNUZ RASTLAMIŞTIR O GÖRÜNTÜYE. TAYVANLI BİR TURİST,, İSTANBULULAR ONU GÖRÜP KORKUNCA ÇAREYİ AKILLI ÇANTASININ LED EKRANINA "ÇİNLİ DEĞİL, TAYVANLIYIM. SENİN İÇİN ÖLÜRÜM TÜRKİYEM" YAZMAKTA BULMUŞTU. O VİDEO SOSYAL MEDYAYI SALLADI. BİR YANDAN DA HERKES O ÇANTAYI MERAK ETTİ. İŞTE HAYAT KURTARAN O ÇANTA… Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Herkes bu çantayı konuşuyor