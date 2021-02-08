Herkes İçin Spor Zirvesi ve Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, mayıs ayında yapılacak

ANKARA (AA) – Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin Gazi Üniversitesinin desteğiyle 21-23 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, kongrenin bu seneki temasının Kovid-19 sürecine vurgu yapılarak, "Salgın sürecinde fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam" olarak belirlendiği ifade edildi.

Yurt dışından da spor yöneticileri ve akademisyenlerin katılacağı zirvede, herkes için spor, wellness, nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşamla ilgili gelişim seminerlerinin de düzenleneceği kaydedildi.