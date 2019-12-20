Herkes masayı Lizzo kırdı sandı ama meğer videodaki kişi bir Drag Queen’miş

Grammy Ödülleri’ne 8 dalda aday olan ABD’li şarkıcı Lizzo, bir partide masanın üstüne çıkıp dans etmek isteyince masa kırılmış ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Lizzo alay konusu olmuştu. Bugün ortaya çıkan bir başka videoda ise masayı kıran kişinin Lizzo olmadığı ortaya çıktı.

Geçen hafta, 62. Grammy Ödülleri’ne 8 dalda aday olan Lizzo’nun, ki; herkes öyle sanmıştı, bir partide çekilmiş olan videosu sosyal medyaya damgasını vurmuş ve ünlü şarkıcı ile alay edilmişti…

LIZZO SANILIP PAYLAŞILAN İLK VİDEO

Bugün ise, günlerce konuşulan videonun devamı niteliğinde bir video paylaşıldı. İlk videoda yüzü hiç görünmeyen ve Lizzo sanılan kişi meğer bir Drag Queen’miş… Tabii günler sonra gerçeğin ortaya çıkması bazı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Bazı kullanıcılar “Lizzo’nun itibarını düşürmek için mi yaptılar” gibi yorumlarıyla dikkat çekti.

YENİ ORTAYA ÇIKAN BU VİDEODA İSE, MASAYI KIRAN KİŞİNİN LIZZO DEĞİL, BİR DRAG QUEEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR