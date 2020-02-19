Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İNSAN HAYATI, UZAKTAN BAKILINCA KOMEDİ YAKINDAN BAKILINCA TRAJEDİ GENELDE..''ANKARA BENİ BULSUN’’ SÖZÜYLE FENOMEN OLAN MERSİNLİ CİHANGİR GÖKTAŞ’I ANKARA BULMUŞ, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ONA BİR KİMLİK ÇIKARILMASI İÇİN DEVREYE GİRMİŞTİ. İŞTE O KİMLİK, CİHANGİR GÖKTAŞ’IN ELİNE BUGÜN ULAŞTI. O, 48 YAŞIDA KİMLİK SAHİBİ OLDU…KİMLİK TAMAM..PEKİ ASLINDA KİM BU CİHANGİR BAŞKAN? SHOW HABER OLARAK ONA, HAYATINA YAKINDAN BAKTIK..O ANLATTIKÇA DA, FİLMLERERE KONU OLACAK BİR HAYAT HİKAYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI. HERKESİN CİHANGİR KENNEDY OLARAK TANIDIĞI GÖKTAŞ’IN, ŞİFRELİ KONUŞMALARININ ALTINDA YATAN HÜZÜNLÜ ÖYKÜSÜNÜ BİLMEK İSTER MİSİNİZ?… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Herkesi güldüren adamın dram dolu hayatı