Herkesten oy alan adayın ihaneti CHP’ye ders olsun





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Tam da 17-25 Aralık yolsuzluk haftası olarak anılan haftaya girildiğinde kamuoyu iktidarın değil de CHP'nin yolsuzluk yaptığını konuşmaya başladı. işe bakın ki bu yolsuzluk iddiaları iktidar partisinden muhalefete yöneltilmedi. bizzat CHP'li bir eski milletvekili olan Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı Sinan Aygün tarafından ortaya atıldı. Aygün sahibi olduğu TOGO kulelerinin sorununu halletmek için CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini ileri sürdü. Sonradan anlaşıldığı kadarıyla ortada istenmiş bir rüşvet yok. Bu usulsüzlüğün giderilebilmesi için Sinan Aygün'den bir okul yaptırması istenmiş, bunu da söyleyen Yavaş değil CHP'li iki belediye meclisi üyesiymiş, bu okulun maliyeti de 25 milyon lirayı buluyormuş. Sinan Aygün'ün rüşvet dediği de bu. Gerçi rüşvetin cinsi olmaz, bir usulsüzlüğü ortadan kaldırmak için kimin adına olursa olsun her türlü menfaat rüşvet anlamına gelir, orasını geçelim, burada vahim durum şu; CHP kendinden olmayan, ama herkesten oy alabileceğine inandığı için kendi saflarına katıp seçim kazandırdığı bir kişinin ihanetine uğradı. Yarın aynı yöntemlerle parti çatısı altına alınmış başka isimler de bu yola sapmayacağının garantisi var mı? Yok. CHP'nin "herkes oy alabilecek aday bulma" hayaliden vazgeçmesi, bütün gücüyle demokrasiye dönüşün sağlanması için adımlar atması gerekir. eğer Türkiye demokrasiye ve hukuk düzenine dönemezse bu ucube cumhurbaşkanlığı sisteminin ne Türkiye'ye ne de eğer "herkesten oy alacak bir aday bularak kazanması halinde CHP'ye bir yararı olmayacaktır. Seçilen kişi asıl oy aldığı büyük gücün değil, onu oraya taşıyan küçük destekleri verenlerin hizmetinde olacaktır. Bir musibet bin nasihatten evladır diyen bir atasözümüz var. işte bu tam da şu sırada CHP'nin yaşadığını anlatıyor bize. Ne zamandan beri Erdoğan'ın yarattığı ucube sistemin peşine takılan ve "ya kazanırsam" mantığı ile "herkesten oy alacak aday arayan" CHP'ye yönelik eleştirilerime öfkelenenler şimdi oturup düşünsünler. Şunu unutmamak gerek. demokrasi uzlaşı rejimidir. uzlaşma ittifakla değil koalisyonlarla olur. böylelikle her siyasi görüş kendi görüş ve ilkelerini koruma şansını bulur. oysa sırf bir makamı kazanabilmek için yapılan ittifaklar sonu hüsranla biten ortalıklar olmaktan kurtulamazlar.