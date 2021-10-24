DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Arnavutköy İlçe Kongresi'nde konuştu. Ali Babacan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dolar hakkındaki açıklamalarının videolarını izleterek iktidarın herkesten sakladığını iddia ettiği dolar gerçeğini ifşa etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #alibabacan #erdoğan #dolar #ekonomi #devapartisi #babacan #erdoğanvideoları #beratalbayrak #haber #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Herkesten saklanan dolar gerçeği! Ali Babacan ifşa etti! (Sonuna kadar izleyin)